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Nevşehir'de muhasebeci intihar etti
Nevşehir'de muhasebeci olduğu öğrenilen 45 yaşındaki bir kişi aracında intihar etti
|15 Şubat 2019 09:42
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Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde yol kenarına aracını çeken 45 yaşındaki Mehmet Adem Şamdanlı kendine ait olduğu öğrenilen tabanca ile intihar etti.
Olay yerinde sağlık ekiplerinin yanı sıra çok sayıda polis ekibi sevk edilirken sağlık ekipleri tarafından Şamdanlı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmaların yanı sıra nöbetçi savcının olay yerinde ki incelemelerinin ardından Mehmet Adem Şamdanlı'nın cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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