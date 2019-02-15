İşsizlik oranı %12,3 seviyesinde gerçekleşti
|15 Şubat 2019 10:01
|Yazdır
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 706 bin kişi artarak 3 milyon 981 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2 puanlık artış ile %12,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık artış ile %14,3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,3 puanlık artış ile %23,6 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2,1 puanlık artış ile %12,6 olarak gerçekleşti.
İstihdam oranı %46,5 oldu
İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 201 bin kişi azalarak 28 milyon 314 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puanlık azalış ile %46,5 oldu.
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 274 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 72 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,7'si tarım, %20'si sanayi, %6,5'i inşaat, %55,8'i ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,9 puan, inşaat sektörünün payı 1,1 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,8 puan, hizmet sektörünün payı 1,2 puan arttı.
İşgücüne katılma oranı %53 olarak gerçekleşti
İşgücü 2018 yılı Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 505 bin kişi artarak 32 milyon 295 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak %53 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,3 puanlık artışla %72,4, kadınlarda da 0,3 puanlık artışla %34,1 olarak gerçekleşti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sağlık Bakanı: Vatandaşımızı ilaçsız bırakmak istemiyoruz
15 Şubat 2019 14:57
|Bakan Kurum: 2023'e kadar tüm atık suları arıtacağız
15 Şubat 2019 14:53
|Birçok ülkenin çeliği Türkiye'de test edilebilecek
15 Şubat 2019 13:39
|'Tahkimde uzmanlaşmak yabancı yatırımlar açısında caziplik kazandırır'
15 Şubat 2019 12:54
|Dünya Bankasından sulama projelerine 222,3 milyon avroluk kredi
15 Şubat 2019 12:51
|Merkezi bütçe Ocak'ta 5,1 milyar lira fazla verdi
15 Şubat 2019 11:20
|'Ocak ayı, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı artırdığımız bir ay oldu'
15 Şubat 2019 10:56
|'Emekli olmak isteyen esnafa kolaylık sağlanmalı'
15 Şubat 2019 10:26
|İşsizlerin umudu, sokak ekonomisi
15 Şubat 2019 10:21
|Yurt içi piyasalar S&P değerlendirmesini bekliyor
15 Şubat 2019 09:33