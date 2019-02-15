MEB okullara YOGA yazısı gönderdi, sonra da iptal etti
|15 Şubat 2019 10:02
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Milli Eğitim Bakanlığı tüm ana hizmet birimlerinde neredeyse aynı sorun bulunuyor. Bakanlık ana hizmet birimleri kendilerine firmalardan gelen talepleri bir incelemeye tabi tutmaksızın illere göndermektedir.
Geçen hafta bu türden bir olay yaşandı Bakanlıkta... Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz, Fit21 By Ece Vahapoğlu firmasının çocuk yogası etkinliğine dair yazısını tüm illere göndermiştir.
Dün bu yazı üzerine bazı STK'lar açıklama yaparak, Hinduizm ve Budizm'de kişiye birtakım ilahi bilgiler ve yetenekler kazandırarak, onun arınmasına ve hakikate ulaşmasına aracı olmayı sağlayan Yoga'nın MEB tarafından okullara gönderilmesini sert şekilde eleştirmişti.
Gelen tepkiler sonrasında yazının iptal edildiği bilgisi illere iletilmiştir.
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