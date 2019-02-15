1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Konkordato iflas değil, stratejik bir önlemdir

2018 sonu itibarıyla 618'i İstanbul, Ankara ve İzmir'den olmak üzere Türkiye genelinde gıdadan ulaşıma birçok sektörde 979 şirket konkordato ilan etti. Uzmanlar kamuoyundaki yanlış algının aksine konkordatonun bir iflas değil, hukuki ve stratejik bir önlem süreci olduğunun altını çiziyor
 15 Şubat 2019 09:57
Yazdır
Konkordato iflas değil, stratejik bir önlemdir

Uzayan tahsilat ve ödeme süreleri iş dünyasındaki nakit akışı dengesine zarar veriyor. Yüzlerce şirketin konkordato ilan etmesiyse özellikle kamuoyundaki yanlış algı nedeniyle çarpan etkisi oluşturarak piyasada endişeleri artırıyor. 2018 sonu itibarıyla gıdadan ulaşıma birçok sektörden toplam 979 şirket konkordato kararı açıkladı. Bu şirketlerin yüzde 35'ini anonim şirketler, yüzde 65'ini ise limited şirketler oluşturuyor. İllere göre konkordato ilan eden şirket sayısı incelendiğinde ise İstanbul'dan 397, Ankara'dan 148, İzmir'den 73, Kocaeli'den 46, Mersin'den 28 ve Bursa'dan 25 şirket yer aldı. Konkordato'nun iflastan kurtulup borç yapılandırması süreci olduğuna dikkat çeken Başarı Denetim Kurucusu Mali Müşavir Mustafa Köksoya, "Konkordato kararı gecikmeden, bilinçli olarak verilirse aslında ticaretteki tüm paydaşları koruyor ve borçların ekonomide domino etkisi oluşturmasının önüne geçiyor" dedi.

"Konkordato ülke ekonomisini ve tüm ticari paydaşları koruyor"

Yıllardır mevcut olan konkordato uygulaması, Mart 2018'de iflas ertelemenin tamamen kaldırılmasıyla daha fazla talep görmeye başladı. Adalet Bakanlığı'na bağlı Asliye Ticaret Mahkemeleri yetkisi dahilinde bulunan konkordato kararlarının, sanılanın aksine iflas manasına gelmediğini belirten Mustafa Köksoya şunları aktardı: "Kamuoyunda belki de en çok 'iflas' algısı şirketleri konkordato ilan etmekten alıkoyuyor veya korkutuyor. Konkordato borçlarını ödeyebilecek kadar mal varlığına sahip olan veya aklında borçların tasfiyesi ile ilgili bir planı olan ancak yeteri kadar vadesi olmayan şirketlerin başvurması gereken bir yoldur. Bu noktada en önemli husus, finansal açıdan daha fazla kötüye gitmeden zamanında müdahale ile bu önlemin alınması. Aslında konkordato süreci bir uzman eşliğinde ve detaylı olarak planlanarak yönetilirse tüm ticari paydaşları koruyan stratejik bir adıma dönüşüyor".

"Konkordato ile şirket yönetimi değişmiyor"

Konkordato'nun detaylarına da değinen, bugüne kadar birçok büyük şirketin konkordato sürecini yöneten Mustafa Köksoya, "Şirket sahipleri ve hissedarlar tarafından yanlış bilinen bir diğer konu ise "şirketi artık biz yönetmeyeceğiz" düşüncesi. Konkordato ilanı sonrası yetkili mahkeme tarafından atanan en az 3 uzman komiserin sadece nezaret yetkisi olduğu unutulmamalı. Yani hammaddeyi yine mevcut yönetim alacak, ödemeleri mevcut yönetim planlayacak. Atanan komiserlerin biri hukukçu, bir diğeri mali tablolar ve finansal analiz konularında uzman bir meslek mensubu ve sonuncusu ise şirketin faaliyet gösterdiği sektörde uzman bir bilirkişi olacaktır. Özellikle finansal girdap sürecinde şirketin olağan şartlarda istihdam edemeyeceği bir uzman kadroyu bünyesinde barındırıp, kapsamlı iyileştirme planlarıyla konkordato ilanını avantaja çevirmesi şirket yönetiminin elindedir" dedi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Muğla'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
15 Şubat 2019 15:28		 Yol vermedin tartışması, meydan kavgasına dönüştü!
15 Şubat 2019 14:14
Tarihi heykeli 1.7 milyona satmak isterken yakalandı
15 Şubat 2019 13:46		 Mimardan şantaj ve tehditle 15 bin lira alan 4 şahsa gözaltı
15 Şubat 2019 12:41
Şişli Belediyesi'nde yangın
15 Şubat 2019 12:31		 Lise müdür yardımcısı kadını, eski eşi öldürdü
15 Şubat 2019 12:19
Kastamonu'da sahte para operasyonu: 18 şüpheliden 12'si tutuklandı
15 Şubat 2019 12:06		 TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne Arıkan vekalet edecek
15 Şubat 2019 11:44
Başkent'te terörden 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı
15 Şubat 2019 10:11		 Güne başlarken döviz fiyatları
15 Şubat 2019 09:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Birlikte yaşadığı kadını rehin alıp bir polisi şehit etti
Adalet Bakanı: Af değil, infaza ilişikin teklifimiz söz konusu
İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecek
Askerlik süresi diploma türüne göre belirlenecek
Hatalı 13 soruya 1000 polisten doğru cevap
100 bin işçiye kadro umudu
İşte FETÖ'cülerin kaçış rotası!
Lise müdür yardımcısı kadını, eski eşi öldürdü
Çalışan maaşının yüzde 50'sini devlete vergi olarak ödüyor
Milletvekili adaylık başvurusu yapmayan memurun, göreve dönüş talebine ret!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mesut özil 1
karı koca kavgası 8
en büyük korkusu evde kalmak olan kız 2
Kırsal yerlerde yaşayanları çok fazla önemsemiyorum 2
ateist 6
karşı olmak 5
baba 1
muaddel 1
yasin suresi 3
toka,anahtar ve kemerin artık serbest olması 1
SON İLANLAR
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Hakimler ve Savcılar Kurulu 45 İşçi Alacak
Uzman Tabip, Tabip, Uzman Diş Tabibi, Diş Tabibi ve Eczacı Atama Kurası İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversiesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Araban Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Silifke SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Batman Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam