Borsa, güne yatay başladı
|15 Şubat 2019 10:08
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- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 değer kaybıyla 102.070,89 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, 59,10 puan ve yüzde 0,06 azalışla 102.070,89 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,05 ve holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,62 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,87 ile spor oldu.
Dün, Soçi Zirvesinden gelen açıklamaların pozitif etkisiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 102.500'ün üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 102.129,99 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ve bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti.
S&P'nin, Türkiye'nin "B+" olan kredi notu ve "durağan" olan not görünümünde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.
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