'Emekli olmak isteyen esnafa kolaylık sağlanmalı'
|15 Şubat 2019 10:26
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emekli olmak için prim borcunu taksitlendirmek isteyen esnaf ve sanatkarlar için kolaylık sağlanması talebinde bulunarak, "Yeni yapılandırmada emekli olacak esnafımız için sicil engeli bulunmamalı." ifadesini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, prim borcundan dolayı emekli olamayan esnaf ve sanatkar için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve kamu bankaları arasında yeni bir iş birliği protokolü imzalanması gerektiğini belirterek, emekli maaşı karşılığında prim borcunu taksitlendirmek isteyenlere yeni hak tanınmasını istedi.
Yeni yapılandırmada esnafa kredi imkanı verilmesinin yanında karşılarına sicil engeli çıkarılmamasını isteyen Palandöken, krediler ödenirken esnafın emekli aylığından kesinti yapılacağı için ilgili bankanın herhangi bir riskinin olmayacağını, bu nedenle bankaların sicili bahane etmeden gerekli kolaylığı sağlayacağını ifade etti.
Palandöken, bazı vatandaşların sicil engelinden dolayı SGK ve Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolden faydalanamadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Yeni yapılacak iş birliği protokolüyle esnafımıza, ayrım yapılmadan ve sicillerine bakılmaksızın prim borcunu ödeyerek emekli olmaları için kredi imkanı verilmeli. Önceki protokol imzalanırken mağduriyetlerin ortadan kalkması için taksitlendirme aşamasında esnafın siciline bakılmayacağı belirtilmişti. Ancak banka, sicili bozuk olanlara kredi vermedi. Yeni yapılandırmada emekli olacak esnafımız için sicil engeli bulunmamalı."
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