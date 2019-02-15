Doktora yerli ameliyat simülatörü

Geleneklerine sıkı sıkıya bağlık sektörlerin başında sağlık sektörü geliyor. Hastaya modern tıbbın yetenekleriyle müdahale edilse de eğitimdeki geleneksel metodlar çok değişmiyor. Sadece modern aletleri kullanma becerisi sunuluyor. Tıp eğitiminde, tıp öğrencileri ve doktorlar gerekli becerileri kazanmak için gerçek hastalarla çalışıyor. Hekimin amacı optimal tedaviyi sunmak ve hastaların güvenliğini ve iyiliğini sağlamaktır. Bu iki ihtiyaç tıp eğitiminde kimi zaman sorunlara sebep oluyor. Günümüzde halen kullanılan, 19'uncu yüzyıldan kalma izle-öğren-uygula yöntemi modern çağın sağlık ihtiyaçları için artık yeterli değil. Asistan doktorlar bugün sadece ortopedi ve omurga cerrahisi ile ilgili 150'den fazla cerrahi işlemi öğrenmek zorunda. Üstelik öğrendiklerimizin yüzde 80'ini üç gün içinde unutma eğilimimiz var. İşte SharpSurgeon cerrahi simülatörü omurga cerrahisinde doktora destek oluyor.

DAHA ETKİLİ EĞİTİM VERİLECEK

NOYA Girişim Danışmanlık tarafından geliştirilen simülasyon projesi tıp eğitimindeki değişimin öncüsü olmayı hedefliyor. Temel faaliyet alanları özellikle sağlık sektörüne hizmet vermek amacıyla yeni medya uygulamaları ve yazılımlar geliştirmek, sağlık sektöründe bilişim teknolojilerinin uygulanması ve tıp eğitiminde söz konusu olan bazı çıkmazlara çare bulmayı hedefliyor. NOYA, uzun yıllara yayılan sağlık sektörü tecrübesi, sağlık yönetimi ve iletişim kabiliyetlerinin harmanlanarak bir araya geldiği bir kuruluş. Şirketin Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Umut Elestekin yürütüyor. Diğer yönetim kurulu üyeleri Ufuk Aydınlı, Tolga Güngör ve Sinan Vural aynı zamanda grubun pazarlama, iletişim ve teknoloji odaklı hareketlerini yönetiyor. Gerçekten herkesin çok da başa çıkmaya korkacağı bir eğitim projesi ortaya çıkış hikayesi eğitim kalitesinin uygun maliyetlerle yukarı çekilmesi gerektiğini düşünen girişimcilerin hayaliyle başlıyor. Cerrahi eğitimdeki gelişimin ve performansın daha ölçülebilir hale getirilmesi, cerrahi eğitim alan hekimlerin bilgi, beceri ve tecrübelerinin yükseltilmesi için ülkemizde ve Dünya'da katma değeri yüksek bir çözüm üretilmesi hedefiyle yola çıkılmış. Cerrahların, ameliyat sırasında gerçekleştireceği işlemleri ve olası komplikasyonların kontrolünü sanal ortamda defalarca tekrarlayarak hafızasına kaydetmesi ve gerçek hayatta işlemi gerçekleştirirken elde ettiği bu yeteneği kullanması olası komplikasyonları en az düzeye indirirken daha özgüvenli bir işlem yapma yeteneğini kazandırması hedefleniyor. Ayrıca SharpSurgeon teknisyen ve hemşirelerin de içinde olduğu bir ekip olarak eğitim almayı mümkün kılan bir sanal ameliyathane görevi de yapabiliyor. Modern ameliyat odasını yansıtan kapsayıcı bir eğitim ortamında son derece gerçekçi, öğrenciyi içine alan etkileşimler sunuluyor.

DANIŞMA KURULU ULUSLARARASI

Simülatör projesine başlarken bu ameliyatta kullanılan cihaz ve modeller araştırılıyor. Cihazların modellemesi ve sanal bir ameliyathanenin yaratılabilmesi için araştırmalar yapılıyor. Tasarımcı ve programcı ekip ameliyathaneleri ziyaret ediyor ve omurga ameliyatlarını izliyor. Cerrahın görüş açıları çalışılmış, hastanın pozisyonlandırılması ve çalışma alanının gerçekçi modellenebilmesi için gerekli gözlemler gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda Prof. Dr. Ufuk Aydınlı tarafından hazırlanan ayrıntılı ameliyat senaryosu üzerinden bir akış oluşturulmuş ve bu akışın tam olarak özümsenebilmesi için ayrıntılı bir eğitim planı yapılıyor. SharpSurgeon eğitmenler, tasarımcılar, görsel efekt uzmanları, illüstratörler ve yazılımcılar tarafından ortak olarak geliştirilmiş bir uygulama ortaya çıkıyor. Modüler bir uygulama olan SharpSurgeon projesi İsviçre'den Dr. Max Aebi, İtalya'dan Dr. Pedro Berjano, ABD'den Dr. Vedat Deviren, Fransa'dan Dr. Patrick Tropiano ve Macaristan'dan Dr. Peter Varga'dan oluşan bir tıbbi danışma kurulu tarafından test ediliyor.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE VR KULLANIMI ARTIYOR

Küresel sağlık sektöründe Sanal Gerçeklik (VR) pazarının, 2020 yılında 3.8 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Uygulamalar farklı tıbbi disiplinlere yayılacak, rehabilitasyon ve simülasyon eğitimine yönelik talebi artıracaktır. ABD 3/5 payla dünya pazarının en büyük parçasını oluşturmaktadır. Güçlü Ar-Ge kabiliyeti, devletin ve özel şirketlerin VR teknolojisine giderek artan yatırımları ve teknolojinin ilk kullanıcı tabanının genişliği, ABD'nin hakimiyetini destekleyen en önemli etkenler olacak.

Timur SIRT