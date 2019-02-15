Perakende satış hacmi azaldı

Perakende satış hacmi, Aralık 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 9,5 azalış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Aralık 2018'de bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,5 düşüş kaydetti.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 10,3, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 1 azalırken, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 0,6, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 0,3, bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 0,2 arttı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi incelendiğinde, bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 21,7, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 19, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 0,4 gerilerken, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 16,8, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 1,4 artış gösterdi.

- Perakende ciro

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro Aralık 2018'de bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,4 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,1 düştü.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, Aralık 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 15,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 9,6, otomotiv yakıtı satışları da yüzde 0,5 arttı.