'Ocak ayı, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı artırdığımız bir ay oldu'
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor. Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu." dedi
|15 Şubat 2019 10:56
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan bütçe gelişmeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Albayrak; "Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor. Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu" dedi.
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