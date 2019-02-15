Aydın'da terör örgütü PKK operasyonu: 10 gözaltı
Efeler, Kuşadası, Nazilli ve Söke ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı
|15 Şubat 2019 10:58
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Aydın'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Efeler, Kuşadası, Nazilli ve Söke ilçelerindeki operasyonda S.Ö, R.E, M.Y, R.A, N.İ, A.İ, D.A, M.Ö, S.T. ve M.A. gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
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