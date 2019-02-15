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Milletvekili adaylık başvurusu yapmayan memurun, göreve dönüş talebine ret!

Anayasa Mahkemesi, milletvekili seçimleri için istifa eden ancak aday adayı dahi olmayan memurun göreve dönüş talebinin reddedilmesini uygun buldu. AYM'nin bu kararına göre, seçimler için istifa eden memurun geri dönüş için ya bir siyasi partiye adaylık başvurusunda bulunmuş olması ya da bağımsız aday adayı olması gerekmektedir.
 15 Şubat 2019 11:09
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Milletvekili adaylık başvurusu yapmayan memurun, göreve dönüş talebine ret!

Konya Büyükşehir Belediyesinde Avukat olarak görev yapmakta olan davacı milletvekili seçimlerinde aday olmak için istifa ederek 07/03/2011 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Davacı 2011 yılı Haziran ayında milletvekili seçim sonuçlarının YSK tarafından kesin olarak açıklanmasından sonra göreve dönüş için talepte bulunmuştur.

Ancak, Konya Büyükşehir Belediyesi davacıdan herhangi bir siyasi partiden aday, aday adayı ya da bağımsız aday olduğuna dair belgeyi getirmesi halinde atama yapılacağını belirterek ilgilinin talebini reddetmiştir. Davacı tarafından Konya 1. İdare Mahkemesinde açılan dava sonucunda reddine karar verilmiştir. Kararın gerekçesinde; davacının 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un ek 7. Maddesine atıf yapılarak davacının ancak bağımsız aday ya da herhangi bir siyasi partiden aday adayı veya aday olması halinde memuriyete geri dönme talebinin kabul edileceği belirtilmiştir. Davacının temyiz başvurusu da Danıştay Onikinci Dairesince onanmıştır.

Davacı 16/12/2015 tarihinde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştur.

Anayasa Mahkemesi kararında;

- 298 sayılı ek 7. Maddesinde, milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde seçilme hakkını kullanmak amacıyla görevlerinden çekilen devlet memurlarının görevlerine dönebilmeleri için seçimlerde aday ve aday adayı olmaları koşulunun aranmasıyla kamu hizmetlerinde görevli kişilerin seçimleri gerekçe göstererek görevden çekilme imkanını kötüye kullanmalarının önlenmesinin ve bu suretle kamu hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasının amaçlandığı,

- Ayrıca davacının bir yandan seçilme hakkını etkin bir şekilde kullanabilmesi, diğer yandan da söz konusu yükümlülükleri sağlamak adına 298 sayılı Kanun'un ilgili hükümlerini kabul ettiğini, bir kamu görevlisi olan davacının seçilme hakkını kullanabilmesi için 298 sayılı Kanun'la sağlanan imkanı kullanırken bahsi geçen yükümlülükleri nedeniyle anılan Kanun'un öngördüğü koşullara titizlikle riayet etmesi gerektiği,

- Bununla bağlantılı olarak, davacının görevden çekilme sonrasında aday veya aday adayı olmaması durumunda mesleğe geri dönemeyeceğini bilebilecek durumda olduğunun gözönünde bulundurulması gerektiği,

- Davacının milletvekili adayı olmak için istifa etmesini müteakip görevine tekrar kabul edilmemesinin asıl olarak davacının aday veya adayı olmaması, başka bir deyişle göreve dönmenin koşullarını yerine getirmediğini, söz konusu olayda sonucun ağırlaşmasında davacının payının büyük olduğunun değerlendirildiği,

- Sonuç olarak davacının seçilme hakkına yönelik müdahalenin seçilme hakkını aşırı derecede sınırlandırmadığı ve kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlamaya yönelik meşru amaç karşısında orantısız olmadığı kanaatine varılarak,

Davacının bireysel başvurusunu oyçokluğuyla reddetmiştir.

Anayasa Mahkemesinin kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
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