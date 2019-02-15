Ankara'da FETÖ operasyonunda 4 kişiden 2'si tutuklandı
|15 Şubat 2019 11:13
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik 76 ilde başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Niğde'de gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, meslekten ihraç edilmiş 4 polisin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K. ve İ.E, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. S.D ile M.C. hakkında ev hapsi ve adli kontrol kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine dün 76 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmış, Niğde'de 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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