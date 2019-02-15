Merkezi bütçe Ocak'ta 5,1 milyar lira fazla verdi
Merkezi yönetim bütçesi, ocakta 5,1 milyar lira fazla verdi, faiz dışı fazla ise 12,4 milyar lira olarak gerçekleşti
|15 Şubat 2019 11:20
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Ocak ayında merkezi yönetim bütçesi gelirleri 97 milyar lira, giderleri 91,9 milyar lira olarak hesaplandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,6 artarak 97 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 62,5 artışla 91,9 milyar lira olarak kaydedildi.
Bütçe ocakta 5,1 milyar lira fazla verirken,12,4 milyar lira faiz dışı fazla gerçekleşti.
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