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Adalet Bakanlığı 35 Daire Başkanı ataması yaptı

Adalet Bakanlığı'nda 35 Daire Başkanlığı'na atama yapıldı.
 15 Şubat 2019 11:43
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Adalet Bakanlığı 35 Daire Başkanı ataması yaptı


Adalet Bakanlığı'nda bakanlık içi atamalar belli oldu. Son.tv internet sitesinin haberine göre, Adalet Bakanlığı'nda 35 daire başkanlığına atamalar yapıldı.

İŞTE O ATAMALAR

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı NECMİ MENGİ Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı MEHTAP AYRANCI Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi AHMET EFKAN KARACAOĞLU Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

HAKİMLER SAVCILAR KURULU KURUL MÜFETTİŞİ TARIK DEMİR Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi SEÇİL PARKAN Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ÖZGÜR AKDOĞAN Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi YUSUF ÖZMERİÇ Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi MURAT SAMAT Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi ERDİN BAYRAM Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi KADİR TEKİN ULUÖZ Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

Hakimler ve Savcılar Kurulu KURUL MÜFETTİŞİ NECİP ÖZALKAN Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

YARGITAY Yargıtay C.Savcısı FAHRETTİN ÇİÇEK Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi MUSTAFA TAYİP ÇİÇEK Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi ABDULLAH AYDIN Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi MUSTAFA NECMEDDİN ÖZTOP Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi SELAHATTİN DOĞAN Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi BAYRAM ERDAŞ Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi HÜSEYİN SERKAN YILDIZ Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi MUTLU İLKER BELGİN Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi İSA TOĞRUL Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimi İBRAHİM ALPER TABANOĞLU İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimi İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı

İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimi GÜL PELİN KAYA İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimi İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı

İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimi GÖKHAN DURSUN Daire Başkanı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimi İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanlığı Tetkik Hakimi ABDURRAHMAN SERT Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanlığı Tetkik Hakimi EMRE YURTALAN Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ALPER YALÇIN Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi CENGİZ ÖZEL Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

Gaziantep C.Savcısı OSMAN ÇAL Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi MEHMET MURAT TUZCU Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

Çamardı (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda geçici görevli) C. Savcısı MEHMET DEMİRALP Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi ALİ CANBOLAT Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi CEMİL GÖKKAYA Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

Mevzuat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı AHMET HASAN KILIÇ Mevzuat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı

Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi MEHMET DAĞLI Mevzuat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi ABDULLAH KAMİL SARIYILDIZ Mevzuat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi İSMAİL ŞAHİN Mevzuat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

Eğitim Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimi OSMAN HAZIR Eğitim Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı HASAN AKCEVİZ Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı

Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi FARUK GÖKCE Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı


Geçtiğimiz günlerde Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca Yargıtay'a 8 yeni üye ataması gerçekleştirilmişti.

Buna göre, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan, İzmir Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zikrullah Özbağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Musa Yücel, Konya Adalet Komisyonu Başkanı Eyüp Mergen, Yargıtay Tetkik Hakimi Mustafa Artuç, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Yiğitsoy ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı İbrahim Temir, Yargıtay'ın yeni üyeleri olmuştu.

8 yeni üyenin Yargıtay'da çalışacakları daireler belli oldu. Detaylar şöyle;

İŞTE YENİ ÜYELER VE GÖREV YERLERİ

Ayhan Ayan 12. Hukuk Dairesi'nde görevlendirildi.

Eyüp Mergen 16. Ceza Dairesi'nde görevlendirildi.

İbrahim Temir 1. Ceza Dairesi'nde görevlendirildi.

Musa Yücel 4. Ceza Dairesi'nde görevlendirildi.

Mustafa Artuç 14. Ceza Dairesi'nde görevlendirildi.

Mustafa Yiğitsoy 5. Ceza Dairesi'nde görevlendirildi.

Ömer Faruk Aydıner 9. Ceza Dairesi'nde görevlendirildi.

Zikrullah Özbağ 9. Ceza Dairesi'nde görevlendirildi.

Ayrıca Yargıtay'da 9 üyenin de görev yerleri değiştirildi. Buna göre;

Üçüncü Hukuk Dairesi Üyesi Beyhan Azman 12. Hukuk Dairesi'nde görevlendirildi.

Sekizinci Ceza Dairesi Üyesi İdris Ünal 15. Ceza Dairesi'nde görevlendirildi.

Beşinci Ceza Dairesi Üyesi Fatih Akdoğan 1. Ceza Dairesi'nde görevlendirildi.

Dokuzuncu Ceza Dairesi Üyesi Ali Nevzat Açıkgöz'ün 16. Ceza Dairesi'nde görevlendirildi.

Dokuzuncu Ceza Dairesi Üyesi Ergün Şahin 16. Ceza Dairesi'nde görevlendirildi.

On yedinci Ceza Dairesi Üyesi Orhan Yalmancı 8. Ceza Dairesi'nde görevlendirildi.

On birinci Ceza Dairesi Üyesi Bülent Savtok 19. Ceza Dairesi'nde görevlendirildi.

Birinci Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Rabia Aslan 15. Ceza Dairesi'nde görevlendirildi.

On altıncı Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Destegül Eyigün 15. Ceza Dairesi'nde görevlendirildi.
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