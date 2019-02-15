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TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne Arıkan vekalet edecek
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür Yardımcısı Erol Arıkan'ın vekalet edeceği bildirildi.
|15 Şubat 2019 11:44
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TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür Yardımcısı Erol Arıkan'ın vekalet edeceği bildirildi.
Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, Genel Müdür Veysi Kurt'un başka bir göreve atanması dolayısıyla boşalan TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür Yardımcısı Erol Arıkan'ın vekalet edeceği belirtildi.
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