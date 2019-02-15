Tekirdağ'da terör operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı
Terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı
|15 Şubat 2019 11:48
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Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen 6 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu, örgüt adına faaliyet gösterdikleri ve eylem hazırlığı içerisinde oldukları iddia edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, Y.İ, E.A, A.K, A.T, A.K. ve D.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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