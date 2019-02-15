Kayak merkezlerinde son durum
Kar kalınlığı en fazla 182 santimetreyle Nemrut'ta, en az 18 santimetreyle Kop'ta ölçüldü
|15 Şubat 2019 12:26
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Kayak merkezleri arasında Nemrut'ta kar kalınlığı 182 santimetre olarak belirlendi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığının Nemrut'ta 182, Uludağ'da 174, Ilgaz'da 145, Kartepe'de 130, Kartalkaya'da 127, Erciyes'de 118, Palandöken'de 93, Konaklı'da 90, Yıldızdağı ve Sarıkamış'ta 85, Denizli'de 80, Saklıkent'te 70, Yıldıztepe'de 42, Yalnızçam'da 29, Ladik'te 20 ve Kop'ta 18 santimetre olduğu belirlendi.
Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
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