Yıldırım'dan İstanbul'a 'yeşil koridorlar' vaadi
|15 Şubat 2019 12:21
|Yazdır
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'un kuzeyinden güneyine, yeşille maviyi buluşturacak "yeşil koridorlar" açacaklarını belirterek, "Silivri'den başlayıp, Tuzla'ya kadar. Kuzey-güney arasında tam 19 koridor açacağız. İstanbul'un kuzeyindeki yeşille Marmara'yı buluşturacağız. Buralar nefes alma mekanları haline gelecek." dedi.
Yıldırım, dün Bahçelievler'de AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Hakan Bahadır ile "Mahallede Komşular Söz Sizde" programına katıldı.
Program alanına girerken yoğun ilgiyle karşılanan Yıldırım, vatandaşlarla tokalaştı ve fotoğraf çektirdi.
Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada programın adının "söz sizde" olduğunu, dolayısıyla çok fazla konuşmayacağını belirterek, Hakan Bahadır'a destek istedi.
Bahçelievler'in ne tür sorunları olduğunu bildiğini anlatan Yıldırım, "Mesela, Bahçelievler'de trafik yoğun mu? Türkiye'nin trafiğini, ulaşımını çözen, Bahçelievler'in trafiğini çözer mi? Mesele yok. İnşallah birlikte bunu da halledeceğiz. Trafik zaman zaman çok sıkışıyor, çünkü otopark ihtiyacı büyük. Yollardaki park eden araçlar trafiği tıkıyor, zora sokuyor. Mesela Sakıp Sabancı Mahallesi'ndeki kamyonetler ve tırlar, bunları halledeceğiz." dedi.
Evliliklerinin ilk yıllarında, eşi Semiha Hanım'ın tayini Bahçelievler'e çıktığı için Bahçelievler Soğanlı'da iki yıl oturduklarını anlatan Yıldırım, o zamanlar çamurlu yollardan yürüdüklerini söyledi. Yıldırım, "O günler nerede, şimdiki günler nerede. Evlilikten sonra oturduğumuz ilk muhit burası. O yüzden benim zihnimde özel bir yeri var. Alt yapı işi bizim işimiz. Türkiye'nin her tarafında yaptık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin." diye konuştu.
Yıldırım, Bahçelievler'de bazı mahallelerde elektrik şebekesini yer altına alacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"İlçenin adı Bahçelievler ama ortada bahçe diye bir şey kalmamış. Şirinevler Millet Bahçesi'ni zaten yapacağız. Ama bununla yetinecek değiliz. Daha önemli projelerimiz var. İstanbul'un kuzeyinden güneyine, yeşille maviyi buluşturacak 'yeşil koridorlar' açacağız. Silivri'den başlayıp, Tuzla'ya kadar. Kuzey-güney arasında tam 19 koridor açacağız. İstanbul'un kuzeyindeki yeşille Marmara'yı buluşturacağız. Buralar nefes alma mekanları haline gelecek."
Osman Develioğlu'nun Bahçelievler'e çok iyi çalışmalar yaptığını, bundan sonra bayrağı Hakan Bahadır'ın alacağını belirten Yıldırım, "Hakan Bahadır'a oy verirken, beni de unutmayın." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Polisi ısıran HDP'li vekilin düşme anı
15 Şubat 2019 14:58
|CHP, 23 nolu CBK için AYM'ye başvurdu
15 Şubat 2019 14:36
|Yıldırım: Yerel seçimler, hesaplaşma havasına doğru gidiyor
15 Şubat 2019 14:28
|İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecek
15 Şubat 2019 14:19
|Binali Yıldırım Haydarpaşa projesini açıkladı
15 Şubat 2019 14:03
|Kılıçdaroğlu: Herkesin aynı primi yatırmaması gerekir
15 Şubat 2019 13:29
|Belediye başkan adaylarının sosyal medyada etkileşimleri
15 Şubat 2019 13:18
|Akşener: Tencere her hükümeti sallar
15 Şubat 2019 12:58
|'Türkiye gelişiyor, büyüyor, birileri de bundan rahatsız oluyor'
15 Şubat 2019 12:45
|'Ekonomik krizin milletimiz üzerindeki yükünün giderek ağırlaştı'
15 Şubat 2019 12:43