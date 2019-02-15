Elazığ'da 73 köyle ulaşım sağlanamıyor
Elazığ'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 73 köy yolu ulaşıma kapandı
|15 Şubat 2019 13:08
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İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, etkisini devam ettiren yoğun kar ve tipi nedeniyle 552 köyden 73'üne ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, ulaşıma kapanan Palu'da 20, Karakoçan'da 16, Kovancılar'da 11, Arıcak'ta 11 ve Alacakaya'da 5, Sivrice'de 5 ve kent merkezine bağlı 5 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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