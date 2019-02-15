Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Muğla, Mersin, Adana çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Amasya, Tokat, Ardahan, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
|15 Şubat 2019 13:10
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin yarın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Yalova, Sinop, Muğla, Mersin, Adana, Hatay ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Amasya, Tokat, Ardahan, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.
Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis öngörülüyor.
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