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Belediye başkan adaylarının sosyal medyada etkileşimleri

Medya Takip Merkezi'nin araştırma servisleri DigiLUP ve Etkinlik Takvimi, siyasi partiler ile 31 Mart yerel seçimlerindeki belediye başkan adaylarının sosyal medyadaki etkileşimlerini inceledi. Araştırma sonuçlarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayları içinde öne çıkan isim Ekrem İmamoğlu oldu
 15 Şubat 2019 13:18
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Belediye başkan adaylarının sosyal medyada etkileşimleri

Medya Takip Merkezi'nin (MTM), 31 Mart yerel seçimlere yönelik yaptığı araştırma sonuçları açıklandı.

Yapılan medya araştırmasına göre aday isimlerin sosyal medyadaki paylaşımlarda ne kadar yer aldıklarından, siyasi partilerin haber yansımalarına ve miting haberlerine kadar seçim gündeminde öne çıkan konular belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayları içinde en çok öne çıkan isim Ekrem İmamoğlu olurken, üç büyükşehrin açıklanan belediye adaylarından en çok konuşulan ismin ise Cumhur İttifakı'nın Ankara için aday olarak gösterdiği Mehmet Özhaseki olduğu belirlendi.

EN ÇOK AK PARTİ'NİN SEÇİM HABERLERİNE YER VERİLDİ

Medya Takip Merkezi'nin son bir haftayı kapsayan medya araştırmasına göre tüm mecralarda en çok AK Parti'nin seçim haberlerine yer verildiği tespit edildi.

Toplam, 86 bin 967 medya yansıması olan AK Parti'yi, 64 bin 274 yansımayla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 32 bin 271 yansımayla Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) takip etti.

Listenin ikinci sırasında bulunan CHP ise 4 bin 449 haberle görsel basında en çok yer alan parti oldu.
DHA
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