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Kılıçdaroğlu: Herkesin aynı primi yatırmaması gerekir

Emekli olabilmek için yatırılması gereken primin herkes için aynı olmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Burada adalet kavramı var mı? Simit satan da aynı milyar dolar kazanan da aynı primi yatıracak" dedi
 15 Şubat 2019 13:29
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Kılıçdaroğlu: Herkesin aynı primi yatırmaması gerekir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayı"na katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Hepimizin görevi bu kesimin sorunlarıyla ilgilenmektir. Biz bugün bu toplantıyı yaparak görünmüyoruz denilen kesimi görünür kılmaya çalışıyoruz. Oturup düşündüm ne yapabiliriz diye. Size siyahla beyazı anlayacağım. Beyaz tarafı sokak ekonomisinin aktörleri siyah tarafı hortumcu piyasa ekonomisinin aktörleri. 13 madde halinde size sayacağım. 13. madde çok önemli. Ona gelince oturup düşünmenizi istiyorum.

- Sokak ekonomisinin aktörlerinin belirli bir mekanları yok. Durarak veya yürüyerek mal ve hizmet sunumu yapıyorlar. Hortumcu piyasa aktörleri görkemli işyerlerinde çalışıyor.

- Sokak ekonomisinin aktörlerinin sermayeleri yok. Hortumcu piyasa ekonomisinin milyar dolarlık sermayeleri var.

- Sokak ekonomisinin aktörleri simitçi, seyyar köfteci, bozacı olarak tanımladır. Hortumcu piyasanın aktörlerini ise saraydan beslenen bakanın yakını olarak tanımlarız.

- Sokak ekonomisinin aktörleri hem belediyeye hem maliyeye sevgi öder. Hortumcu piyasa ekonomisinin aktörleri vergi ödememek için 1 sterline vergi kurup vergi ödemezler.

- Sokak ekonomisinin aktörleri büyük kentlerin varışlarında hayata tutunmaya çlaışır. Diğerli lüks plazalarda yaşar.

- Sokak ekonomisinin aktörlerinin ihaleye girme güçleri yoktur. Hortumcu piyasa aktörleri ise en önemli ihaleleri alır, tank fabrikalarını alırlar. Dolar bazında alırlar ihaleleri. Hazine bunlara dolar bazında garanti verir.

- Sokak ekonomisinin aktörleri rant nedir bilmez, emekleriyle geçinir. Hortumcu piyasa ekonomisinin aktörleri rant ile geçinir.

- Sokak ekonomisinin aktörleri toplumun yoksul kesimlerinin günlük ve anlık ihtiyaçlarını karşılar. Hortumcu piyasa ekonomisinin aktörleri, toplumun geniş kesimlerinin gelirlerini siyasal yandaşları aracılığıyla hortumlarlar.

- Sokak ekonomisinin aktörleri faaliyetlerin sürdürürken dayandıkları bir siyasal güç yoktur. Hortumcu piyasa ekonomisinin aktörleri ise sürekli varlıklarını artırırlar siyasi otoriteyi destekler. Bunun en somut söylemi hırsız bizim hırsızımızdır.

- Sokak ekonomisinin aktörlerinin sayısı 6 milyondur. Hortumcu piyasa ekonomisinin aktörlerinin sayısı çok sınırlıdır. Bunların geçim derdi yoktur.

- Sokak ekonomisinin aktörlerinin derdini dile getirecek medya organları sınırlıdır. Diğerlerinin emrinde medyanın yüzde 90'ı vardır.

- Sokak ekonomisinin aktörleri sorunları dile getirme konusunda kendilerini sahipsiz hissederler. Siyasal bilinçleri çok fazla gelişmiş değildir. Hortumcu piyasa ekonomisinin aktörleri saray ve saray çevresi ile yargı arkalarındadır. Bunların içinde FETÖ'cülüğü açık olanlara bile bir şey söylenmez. Bunlar birbirlerini beslerler.

- 13. maddemiz şu, herkesin emekli olma hakkı var. Emekli olmak için SGK'ya prim yatırılması lazım. En az rakamı söylüyorum, SGK'ya sokak ekonomisinin aktörleri emeklilik için 754 lira prim yatırmaları lazım. Sokakta para kazanan biri için çok büyük bir para. Hortumcu piyasa ekonomisinin aktörleri de emekli olmak için en az 754 lira para yatırmak zorunda.12 maddede siyahla beyaz var, sosyal güvenceye gelince koşullar eşit deniliyor. Burada adalet kavramı var mı? Simit satan da 754 lira yatıracak milyar dolarlık ihaleler alan dolarla geçimini sağlayan da 754 lira sosyal güvenlik primi yatıracak. Şu gerçeği hepimiz bilmemiz lazım, sokak ekonomisi aktörlerinin yüzde 90'ının güvencesi yok. Tablo şudur, Türkiye aslında sosyal bir devlet değil. Gelirler arasında o kadar büyük uçurum var ki."
Memurlar.Net
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