1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Birçok ülkenin çeliği Türkiye'de test edilebilecek

Türk firması MATİL A.Ş, çelik ürünlerinde dünyanın en önemli belgelendirme kuruluşlarından UK Cares'in İngiltere dışındaki tek yetkili test merkezi olma özelliği taşıyor
 15 Şubat 2019 13:39
Yazdır
Birçok ülkenin çeliği Türkiye'de test edilebilecek

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, Türk firması MATİL A.Ş. sayesinde başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere 121 ülkede akredite, test ve analiz hizmeti olanağına sahip olduklarını bildirdi.

Ertan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 37,3 milyon ton çelik üretimiyle dünyada 8'inci sırada yer aldığını aktardı.

2018 yılında 210 ülkeye 15 milyar 554 milyon dolarlık çelik ihraç ettiklerini vurgulayan Ertan, sektör açısından da Türk firması MATİL A.Ş'nin çok önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Firmanın, yurt dışında daha yüksek maliyetlerle yapılan test ve analizleri daha uygun şartlarda Türkiye'de yaptığı kaydeden Ertan, şu bilgileri verdi:

"Türk çelik sektörü yakın geçmişte test ve analizleri için yurt dışındaki laboratuvarlara her yıl milyonlarca dolar ödüyordu. MATİL A.Ş, çelik ürünlerinde dünyanın en önemli belgelendirme kuruluşlarından UK Cares'in İngiltere dışındaki tek yetkili test merkezi olma özelliği taşıyor. Türk firması MATİL A.Ş. sayesinde başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere 121 ülkede akredite, test ve analiz hizmeti alma olanağına sahip olduk."

MATİL A.Ş. Proje ve İş Geliştirme Direktörü Fatih Şatır ise firmanın 2012'de İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Yerleşkesinde 1800 metrekare çalışma alanında kurulduğu kaydetti.

2017'den bu yana UK Cares Yetkili Test Merkezi olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini, 28 ülkenin çelik testlerini yapar hale geldiklerini belirten Şatır, "Çelik üreticilerinin akredite, test ve analizlerde yurt dışına bağımlılığını sona erdirdik." ifadesini kullandı.

210 ülkeye ihracat

2017 yılında 11 milyar 430 milyon dolarlık çelik ihracatı gerçekleştiren sektör, geçen sene, en büyük pazar olan ABD'nin çifte kotasına rağmen yüzde 36'lık artışına imza attı ve 15 milyar 554 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdı.

Halen 210 ülkeye ihracat yapan sektör, en fazla dış satımı İtalya, ABD, İsrail, İspanya, Romanya, Belçika, Almanya, İngiltere, Kanada ve Yemen'e gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanı: Vatandaşımızı ilaçsız bırakmak istemiyoruz
15 Şubat 2019 14:57		 Bakan Kurum: 2023'e kadar tüm atık suları arıtacağız
15 Şubat 2019 14:53
'Tahkimde uzmanlaşmak yabancı yatırımlar açısında caziplik kazandırır'
15 Şubat 2019 12:54		 Dünya Bankasından sulama projelerine 222,3 milyon avroluk kredi
15 Şubat 2019 12:51
Merkezi bütçe Ocak'ta 5,1 milyar lira fazla verdi
15 Şubat 2019 11:20		 'Ocak ayı, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı artırdığımız bir ay oldu'
15 Şubat 2019 10:56
'Emekli olmak isteyen esnafa kolaylık sağlanmalı'
15 Şubat 2019 10:26		 İşsizlerin umudu, sokak ekonomisi
15 Şubat 2019 10:21
İşsizlik oranı %12,3 seviyesinde gerçekleşti
15 Şubat 2019 10:01		 Yurt içi piyasalar S&P değerlendirmesini bekliyor
15 Şubat 2019 09:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Birlikte yaşadığı kadını rehin alıp bir polisi şehit etti
Adalet Bakanı: Af değil, infaza ilişikin teklifimiz söz konusu
İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecek
Askerlik süresi diploma türüne göre belirlenecek
Hatalı 13 soruya 1000 polisten doğru cevap
100 bin işçiye kadro umudu
İşte FETÖ'cülerin kaçış rotası!
Lise müdür yardımcısı kadını, eski eşi öldürdü
Çalışan maaşının yüzde 50'sini devlete vergi olarak ödüyor
Milletvekili adaylık başvurusu yapmayan memurun, göreve dönüş talebine ret!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sabim 1
sevgililer gününü yalnız geçirmek 6
karı koca kavgası 8
mesut özil 1
ipek böceği 1
akademinin kalite kaybı 3
merhamet 2
Biz de seni bekliyorduk. 2
Emoji 1
karşı olmak 5
SON İLANLAR
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Hakimler ve Savcılar Kurulu 45 İşçi Alacak
Uzman Tabip, Tabip, Uzman Diş Tabibi, Diş Tabibi ve Eczacı Atama Kurası İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversiesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Araban Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Silifke SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Batman Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam