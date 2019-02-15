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Tarihi heykeli 1.7 milyona satmak isterken yakalandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen, 90 santimetre uzunluğundaki kadın ve erkek figürlü heykeli 1 milyon 700 bin liraya satmak isteyen İ.K., jandarma operasyonuyla yakalandı
|15 Şubat 2019 13:46
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Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derince'ye bağlı Çenedağ Mahallesi'nde oturan İ.K.'nin evinde sakladığı ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen heykeli 1 milyon 700 bin liraya satmak istediği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İ.K.'nin evine baskın düzenledi.
Evde yapılan aramada; 90 santimetre uzunluğundaki sütunun üzerinde, birbirine sarılan kadın ve erkek figürlü heykel ele geçirildi.
İ.K., gözaltına alınırken, heykele de el koyuldu. Heykelin, Müze Müdürlüğü yetkililerince inceleneceği belirtildi.
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