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14-15 Şubat 2019 tarihleri itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
14-15 Şubat 2019 tarihleri itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
|15 Şubat 2019 14:10
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15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 14-15 Şubat 2019 tarihleri itibariyle haklarında gözaltı, tutuklama, kontrol tedbirleri ve yargı kararları verilenler bulunuyor.Emre Belözoğlu'na Bank Asya soruşturması FETÖ, soru sızdırmaya 'dua verme' diyormuş Beştepe'ye sızma planı FETÖ zanlısı Zahide Üner İstanbul'a gönderildi İşadamı kardeşlere FETÖ'den 7'şer buçuk yıl hapis FETÖ'nün 'gizli astsubay sorumlusu'na hapis cezası Sivas merkezli FETÖ operasyonu: 6 doktora gözaltı Yargıtay eski üyesi Necati Meran'a hapis cezası Eskişehir'de FETÖ operasyonları Bakan Soylu: Terör neredeyse başını ezeceğiz İhraç edilen eski polise 12 yıl hapis cezası FETÖ'nün yurt müdürüne hapis cezası FETÖ sanığı eski askerlere hapis cezası Karabük'te FETÖ davasında karar Osmaniye'de FETÖ'den 3 şüpheli tutuklandı Adana'da FETÖ'den 6 sanığa ceza, 9 sanığa beraat Sivas'ta gözaltına alınan 10 polisten 1'i tutuklandı FETÖ'den gözaltına alınan 10 astsubay tutuklandı 152 sanığın yargılandığı davaya devam edildi İşte FETÖ'cülerin kaçış rotası! Hatalı 13 soruya 1000 polisten doğru cevap Adalet Bakanı: Af değil, infaza ilişikin teklifimiz söz konusu 2 eski komiser yardımcısı tutuklandı FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma: 15 gözaltı Yozgat'ta FETÖ'den gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı Dolapta yakalanan darbeci albayı WhatsApp mesajları ele verdi FETÖ'den aranan eski komiser yol uygulamasında yakalandı FETÖ'nün istifa ettirdiği personel için düzenleme yapılmalı
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