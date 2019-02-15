Avcılar'da toprak kayması: 1 işçi yaralı
İstanbul Avcılar'da bir arızayı gidermeye çalışan İSKİ ekibindeki bir işçi toprak altında kalarak yaralandı
|15 Şubat 2019 13:55
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İstanbul'un Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Kızılırmak Sokak'ta saat 11.00 sıralarında bir arızayı gidermek üzere iş makinesi ile çalışma yapılırken göçük meydana geldi.
Göçük sırasında işçi Mehmet Çüsan bacağında yaralandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralı işçi toprak altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
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