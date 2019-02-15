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Sultangazi'de kolonları çatlayan binada tedirgin yaşam

Sultangazi'de kolonlarında çatlaklar oluşan 6 katlı bina tedirginliğe neden oldu. Mülk sahipleri dairelerini satışa çıkardı. Apartmanda yaşayan kiracılar ise tehlikenin farkında... Kimi taşınma hazırlıkları yapıyor, kimi ise bir an önce güçlendirme çalışmalarına başlanmasını bekliyor...
 15 Şubat 2019 13:58
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Sultangazi'de kolonları çatlayan binada tedirgin yaşam

Sultangazi'nin en işlek caddesi olan Eski Edirne Asfaltı üzerinde 6 katlı bir apartmanın bodrum katının kolonlarında oluşan çatlaklar bina sakinleri ile çevredekileri korkutuyor. Bodrum katın sahibi Cengiz Bayramoğlu, 5 yıl önce tehlikenin farkına vararak buradan taşındıklarını söyledi. Apartman sakinleri ile uzlaşamadıkları için bir çözüm yolu bulamadıkların belirten Bayramoğlu, Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'ndan sonra tedirginliğinin arttığını ifade etti.

İSTESEM KİRAYA VEREBİLİRİM. ANCAK BU VİCDANSIZLIK OLUR

Bayramoğlu, "Bu bodrum katının mülkiyeti bana ait. Burada 12-13 sene oturdum. Kolonlarda patlak ve çatlaklıkların ortaya çıkmasından dolayı beş sene önce buradan taşınmak zorunda kaldım. Kendime ait bu katı riskli görüyorum. Buranın bana ait olmasına rağmen şu anda kirada oturuyorum. Beş senedir bu şekilde duruyor. Buna rağmen kiralamak isteyenler oluyor. Ama ben kiraya vermiyorum. Vermekte istemem.

Çünkü benimki de can, burayı kiralamak isteyenlerinki de can. İstesem ufak bir tadilattan geçirip, kiraya verebilirim. Ancak bu vicdansızlık olur.

Daha fazla para kazanacağımı bilsem de kiraya vermem. Apartmanın karşısında bir okul var. Olası bir faciada okula gelen çocuklar zarar görebilir. Bundan dolayı da vicdanen rahatsız olurum.

Buranın kentsel dönüşüme alınmasını ya da devletimiz tarafından güçlendirme çalışmasına alınmasını istiyorum" dedi.

"BİNAYI RİSKLİ GÖRENLER DAİRELERİNİ SATIŞA ÇIKARDI

Apartmanda yaşayan çoğu kiracının tehlikenin farkında olduğunu söyleyen Cengiz Bayramoğlu, "Kartal'dan yaşanan acı olaydan sonra ben ve ailem daha çok tedirgin olmaya başladık.

Kolonlardaki demirler dörde bölünmüş. Çekiçle vursan kırılıyor. Apartman sakinleri ile bu konuda uzlaşamıyoruz. Daha fazla para gitmesin diye güçlendirme çalışmasının gayriresmi olarak yapılmasını öneren bile oldu. Anladığım kadarıyla kaçak göçek yapmamızı istiyorlar.

Daha önce apartmanda oturan birçok kişi bu nedenle taşındılar. Binayı riskli gördüğünden dolayı dairelerini satmaya çalışanlar bile var" diye konuştu.

TEDİRGİN OLDUĞUMDAN DOLAYI UYUYAMIYORUM

Apartman sakinlerinden Alaattin Agıç, oturduğu binanın yıkılmasını istedi. 8 ailenin yaşadığı apartmanda Agıç dışında herkes dairelerini kiraya vermiş. Agıç, "Torunlarım geliyor bazen. Onlara gelmeyin de diyemiyorum. Tedirgin olduğumdan dolayı uyuyamıyorum. Bu binanın yıkılmasını ve sağlam olmasını istiyorum. Diğer daire sahipleri uzlaşamıyoruz bu konuda. Orta bir yol bulamıyoruz. Benim dışımda herkes dairesini kiraya vermiş, başka yere taşınmış.

Kartal'da yaşanan acı olayı izlediğimde 'Aynısı bizimde başımız gelir mi' acaba diye düşündüm. Ondan sonra daha çok tedirgin olmaya başladık. Gece uyanıyoruz" dedi.

BURASI RİSKLİ BİR YAPI SINIFINA GİRER

Tehlike saçan apartmanın bodrum katını inceleyen İnşaat Mühendisi Harun Öge, binanın bir an önce boşaltılması gerektiğine vurgu yaptı. Öge, "Mevcut yapının kolonları sünger gibi olmuş. Zeminde ciddi oranda su ihtimali var. Tabandan suyu çekerek donatılar aşırı miktarda korozyona uğramış, bitme noktasına gelmiş. Yani bazı etriyelerimiz tel noktasına gelmiş. Düşey donatılarda da ciddi bir korozyon var.

Hatta kolonlarda bir kısalmada var. Yapının genel olarak diğer odalarına da baktığımız zaman diğer kolonlarda da benzer konular söz konusu. Burası riskli bir yapı sınıfına girer. Bundan sonra burası için güçlendirme biraz zor diye düşünüyorum. Çünkü tabanda ciddi bir korozyon var, donatılar bitmiş.

Donatılar en azından belli bir noktada kalmış olsaydı belki güçlendirme ile bir çözüm oluşturulabilirdi ama şu şartlarda da güçlendirme de biraz zor gibi gözüküyor. Buranın yenilenmesi gerekir diye değerlendiriyorum. Yapının bir an önce boşaltılıp, gerekli işlemlerin yapılması gerekiyor" diye konuştu.

DHA
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