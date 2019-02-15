TUS ve STS sınav giriş belgeleri açıklandı
|15 Şubat 2019 14:09
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24 Şubat 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-TUS (1. Dönem) ve 2019- STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) sınavlarına başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'den itibaren edinebileceklerdir.
DİKKAT!
2019 TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 1.Aşama sınavında, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
2019 TUS (1. Dönem) Klinik Bilimleri Testi ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 2.Aşama sınavında, adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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