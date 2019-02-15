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Yol vermedin tartışması, meydan kavgasına dönüştü!
Mersin'de 2 sürücü, yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma büyüyünce, yolun ortasında tekme tokat kavga etti. Diğer sürücülerin de karıştığı kavgayı çevredeki esnaf güçlükle ayırdı. O anlar minibüste oturan bir kişi tarafından kaydedildi
|15 Şubat 2019 14:14
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Mersin kent merkezinde, yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs şoförü ile bir otomobil sürücüsü, 1'inci Cadde ile 16'ncı Cadde'nin kesiştiği noktada yol verme meselesi yüzünden tartıştı.
DHA'da yer alan habere göre iki sürücü araçlarından inerek, tartışmaya yol ortasında devam etti. Ancak kısa süre sonra tartışma kavgaya dönüştü, birbirlerine tekme ve yumuk ile saldırmaya başladılar.
KAVGAYI YOLCU KAYDETTİ
Kavga diğer sürücülerin de karışmasıyla büyüdü. Tarafların birbirlerini tekme tokat dövdüğü anlar bir yolcu tarafından kaydedildi. Minibüsteki kadın yolcuların büyük panik yaşadığı kavga esnafın araya girmesi ile son buldu.
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