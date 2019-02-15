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İki ayağı ve bir kolu kesildi yine sigaradan vazgeçmedi

Sivas'ta sigaranın tetiklediği Buerger hastalığına yakalanan Ramazan Demir, iki ayağı bir eli kesilip sakat kalmasına rağmen sigaradan vazgeçemedi
 15 Şubat 2019 14:18
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İki ayağı ve bir kolu kesildi yine sigaradan vazgeçmedi

Sivas'ta yaşayan Ramazan Demir (54), 22 yıl önce sol ayağının baş parmağından çıkan sivilce için gittiği hastanede Buerger hastalığına yakalandığını öğrendi.

Hastalığa günde içtiği bir paket sigaranın neden olduğu ileri sürüldü. Demir'in hastalık nedeniyle ilk olarak sağ ayağının parmaklarını kesildi. Hastalığın ilerlemesiyle sağ ayağı kesilen Demir'in daha sonra sol bacağı da tamamen kesildi. Süreçte sağ elinin parmakları da kesildi. Demir'in ince bağırsağının da bir bölümü hastalık sonrası ameliyatla alındı. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve sağ bacağına protez taktıran Demir, akıllı protez yaptırıp yeniden yürümek istiyor.

Malulen emekli olduğu için aldığı bin 700 lira ile geçimini sağlamaya çalışan Demir, 49 bin lira olan akıllı protezler için yetkililerden yardım bekliyor.

"Sigaradan uzak durun"

Hayatını karartan sigaradan vazgeçemeyen 22 yıllık Buerger hastası Demir, "Buerger hastalığı günümüzde ciddi bir hastalık ve böyle genç yaşlarda nadir görülen bir hastalık. Ayak bileğim ve diz kapağımın arasında gerdirerek bağladığında hissedebileceğim şeklinde ağrılar olmaya başladı. Dinlendiğim zaman geçiyordu. Bir de küçük parmağımın arasında bir sivilce çıktı. Sivilce küçük bir sivilceydi ama bu sivilce belirtisiymiş. Doktorlar o yıllarda beni çok oyaladılar. Kimi doktor pişik, kimi doktor mantar ve 6 ay sonra gittiğimde yılancık dediler. Bu sivilce meğerse Buerger'in başlangıcıymış. Bu süreçte sigara kullanıyordum. Zaten sigara başlıca sebeplerinden. Eğer sigaraya heveslenenler varsa buradan özellikle söylüyorum, sigaradan uzak durun" dedi.

Dayanılmaz ağrıları var

Sigara içmeye 14 yaşında başladığını ve 40 yıldır aralıksız içtiğini söyleyen Demir, "Felaket bir ağrısı var ve hiç dinmiyor. Geceleri ağrı oldukça artık hırstan veya sinirden ister istemez içiyorum. 1997'den 1998 yılına kadar sağ ayak parmaklarımı kestiler, 2-3 ay aralıklarla. 1999 yılında sağ ayağımı aldılar. 2000 yılında sol ayağıma geçti ve sol ayağımı diz altından verdim. 2004 yılında düz üstüne çıktı. 2012 yılında karnımda ince bağırsakları kangren yapmış. 2014 yılında 70 santimetre ince bağırsağımı aldılar yine aynı hastalıktan dolayı. 2017'de sağ elimin işaret parmağını verdim, 6 ay öncede komple parmaklarımı aldılar" diye konuştu.

Akıllı protezle yürümek istiyor

Hayatını kullandığı akülü araba ile sürdüren Demir, "Ben şu anda böyle akülü araba ile gezmek istemiyorum. Ben akıllı protezimi yaptırıp, elimi yaptırıp, protez elimle ayağımla koltuk değneklerim ile yürümek istiyorum. Hayata tutunmak istiyorum, ben yaşamak istiyorum. Hayat devam ediyor. Bunun içinde yaklaşık 49 bin lira maliyet çıkardılar. 49 bin liraya bu ayak yapılacak ve ben yürüyeceğim. Duyarlı, yardım sever halkımıza buradan duyurmak istiyorum. Sigaradan ben vazgeçemedim, sigara bende olan her şeyimi aldı. Rica ediyorum, kimse bu sigarayı içmesin" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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