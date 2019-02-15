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'Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıkları' genelgesi yayımlandı

Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı
 15 Şubat 2019 14:25
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'Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıkları' genelgesi yayımlandı

Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıklarına ilişkin yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile "Karma Ekonomik Komisyon" toplantılarının düzenlenmesinde uyulacak esaslar belirlendi.

Türkiye'nin bazı ülkelerle imzaladığı anlaşmalarla öngörülen ikili ticari ve ekonomik konuların en üst ve kapsamlı düzeyde ele alındığı "Karma Ekonomik Komisyon" toplantılarının düzenlenmesinde uyulacak esasların belirlendiği Cumhurbaşkanlığı genelgesi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Karma Ekonomik Komisyon toplantılarına katılacak heyet başkanları belirlenirken, mütekabiliyet ilkesinden hareket edilecek ve diğer devlet heyet başkanının görevi ve hiyerarşik düzeyi hakkında Dışişleri Bakanlığınca sunulacak bilgiler esas alınacak.

Böylece karşı taraf heyet başkanının bakan düzeyinde olması halinde, Türk heyetinin başkanlığı da bir bakan tarafından üstlenilecek, farklı durumlarda ise eşit düzeyde temsil ilkesi uygulanacak.

Karma Ekonomik Komisyon toplantılarının tüm hazırlık, müzakere ve izleme çalışmaları, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek. Toplantı tarihleri, bu bakanlıkça belirlenecek ve muhatap ülke ile bu konudaki eş güdüm Dışişleri Bakanlığı kanalıyla sağlanacak.

Karma Ekonomik Komisyon toplantılarında görüşülecek konular ise Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda ilgili diğer bakanlıklar, kamu ve özel sektör kuruluşları arasında yapılacak görüşmeler sonucunda belirlenecek. Müzakereler, bu çerçevede oluşturulacak gündem ve belirlenecek strateji doğrultusunda bütünlük içerisinde yürütülecek.

İlgili bakanlık ve kuruluşlar, diğer ülkelerdeki muhatapları ile ticari ve ekonomik konulardaki görüşme ve toplantılarını, Ticaret Bakanlığı ile koordinasyon sağlayarak yapacak ve bu tür faaliyetlerin ilgili ülke ile gerçekleştirilecek Karma Ekonomik Komisyon toplantıları ile eş zamanlı olarak yapılmasına da özen gösterecek.

Öte yandan komisyon toplantılarına başkanlık edeceklerin isimleri de genelge ekinde yer aldı.

Yayımlanan genelge ile 2014/17, 2017/17 ve 2018/5 sayılı Başbakanlık genelgeleri de yürürlükten kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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