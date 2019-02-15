Tunceli'de nesli tükenmekte olan 'beyaz gelincik' görüntülendi
Tunceli'de sayıları hızla azalan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan "beyaz gelincik" görüntülendi
|15 Şubat 2019 14:36
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Ovacık ilçesine bağlı Koyungölü Köyü'nde yaşayan Mutlu Akın, evin çevresinde dolaşan beyaz gelinciği fark etti ve cep telefonu ile görüntülemeyi başardı.
Bir süre ev ve ahırın etrafında gezen beyaz gelincik daha sonra uzaklaşarak kayboldu.
"Beyaz gelincik" nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan hayvanlar listesinde yer alıyor.
Uzun gövde ve kuyruğu olan beyaz gelincik, daha çok yer altında gizlenerek yaşıyor ve kümes hayvanlarını avlayarak besleniyor.
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