CHP, 23 nolu CBK için AYM'ye başvurdu
|15 Şubat 2019 14:36
|Yazdır
CHP, 23 numaralı Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 maddenin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu.
23 numaralı Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 13 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştı.
23 nolu CBK toplam 13 maddeden oluşmakta olup, CHP 4 fıkranın, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değil Kanunla düzenlenmesi gerektiği gerekçesiyle, Anayasa Mahkemesine başvurdu. AYM, istemi 13 Şubat tarihinde görüştü ama henüz bir açıklama yapmadı
İşte CHP'nin iptalini istediği düzenlemeler:
MADDE 6-
(8) Yönetim Kurulu üyelerine 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesine göre ayda ikiden fazla olmamak üzere her bir toplantı için (9000) ek gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.
MADDE 8- (4) Ajans bütçesinin hazırlanması, uygulanması, harcamaların yapılması, muhasebeleştirilmesi ve iç denetime ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Ajans tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 10-
(4) Ajans Başkanı ve Başkan Yardımcıları, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca sırasıyla Türkiye İstatistik Kurumu Başkan ve Başkan Yardımcılarına denktir.
MADDE 11-
(4) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) Sayılı Cetvelin "B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER" bölümüne "50) Türkiye Uzay Ajansı" satırı ilave edilmiştir.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Polisi ısıran HDP'li vekilin düşme anı
15 Şubat 2019 14:58
|Yıldırım: Yerel seçimler, hesaplaşma havasına doğru gidiyor
15 Şubat 2019 14:28
|İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecek
15 Şubat 2019 14:19
|Binali Yıldırım Haydarpaşa projesini açıkladı
15 Şubat 2019 14:03
|Kılıçdaroğlu: Herkesin aynı primi yatırmaması gerekir
15 Şubat 2019 13:29
|Belediye başkan adaylarının sosyal medyada etkileşimleri
15 Şubat 2019 13:18
|Akşener: Tencere her hükümeti sallar
15 Şubat 2019 12:58
|'Türkiye gelişiyor, büyüyor, birileri de bundan rahatsız oluyor'
15 Şubat 2019 12:45
|'Ekonomik krizin milletimiz üzerindeki yükünün giderek ağırlaştı'
15 Şubat 2019 12:43
|Yıldırım'dan İstanbul'a 'yeşil koridorlar' vaadi
15 Şubat 2019 12:21