CHP, 23 nolu CBK için AYM'ye başvurdu

CHP, 23 numaralı Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 maddenin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

23 numaralı Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 13 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

23 nolu CBK toplam 13 maddeden oluşmakta olup, CHP 4 fıkranın, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değil Kanunla düzenlenmesi gerektiği gerekçesiyle, Anayasa Mahkemesine başvurdu. AYM, istemi 13 Şubat tarihinde görüştü ama henüz bir açıklama yapmadı

İşte CHP'nin iptalini istediği düzenlemeler:

MADDE 6-

(8) Yönetim Kurulu üyelerine 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesine göre ayda ikiden fazla olmamak üzere her bir toplantı için (9000) ek gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.

MADDE 8- (4) Ajans bütçesinin hazırlanması, uygulanması, harcamaların yapılması, muhasebeleştirilmesi ve iç denetime ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Ajans tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 10-

(4) Ajans Başkanı ve Başkan Yardımcıları, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca sırasıyla Türkiye İstatistik Kurumu Başkan ve Başkan Yardımcılarına denktir.

MADDE 11-

(4) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) Sayılı Cetvelin "B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER" bölümüne "50) Türkiye Uzay Ajansı" satırı ilave edilmiştir.