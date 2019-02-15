KDK'den 'uyuz' başvurusuna dostane çözüm

Kamu Denetçiliği Kurumu 2018 yılı raporunda, Adalet Bakanlıgı ve Duzce T Tipi Kapalı Ceza Infaz Kurumunun, yakalandıgı uyuz hastalıgı ile ilgili gerekli tedbirleri almadıgını, her iki kurumun da kendisine yazılı bilgi vermedigini iddia eden basvuranın, bu hususta gereginin yapılarak magduriyetinin giderilmesini talep ettiği aktarıldı.

Konu hakkında bilgi edinilmek uzere Ceza ve Tevkifevleri Genel Mudurlugunden bilgi ve belge talep edildiği, ayrıca anılan idarenin "dostane cozume" davet edildiği belirtilen raporda, "Genel Mudurlugun cevabi yazısında, uyuz hastalıgının tam tanısı konulduktan sonra, Kurum aile hekimi tarafından gerekli ilac tedavilerinin duzenlendigi, hastalıgın baska koguslara da sıcramaması icin ilgililerin bulundugu kogusun karantinaya alındıgı, tutukluların yatak ve battaniyelerinin degistirildigi, elbiselerinin yuksek ısıda yıkanarak dezenfekte edildigi, ayrıca, yapılan tedavileri sonucunda iyilesenlerin, yeni yatak ve battaniye bulunan ve ilacla dezenfekte edilen yeni kogusa yerlestirildikleri, hastalıgın yayılmaması icin gerekli saglık onlemlerinin alınarak hastaların tedavilerinin tamamlandıgı bilgisi verilmiştir." denildi.

Öte yandan, başvuranın uyuz hastalıgı ile ilgili tedavilerinin duzenlendigi, tedavi surecinin yakından takip edildigi, Kurum hekimi tarafından koguslarda muayene ve kontrollerinin yapıldığı, ceza infaz kurumlarında barındırılan tum hukumlu ve tutuklulara oldugu gibi şikayetçinin saglık sorunları ile ilgili gerekli tum tetkiklerin ve tedavilerin ozenle yerine getirildigi, infaz kurumlarında yasayan hukumlu ve tutukluların, ozgurlugunden yoksun olmayan her vatandasın yararlanabildigi saglık haklarından ve hizmetlerinden oncelikli olarak yararlandırıldıgı bilgilerinin verildigi aktarılarak, basvuru hakkında dostane çozum kararı verildiği ifade edildi.