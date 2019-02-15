Polisi ısıran HDP'li vekilin düşme anı
|15 Şubat 2019 14:58
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HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in açlık grevine destek olmak üzere gruplar halinde Diyarbakır'a gelen HDP'liler, Güven'in evine yürümek istedi.
Şehrin her yerinde güvenlik önlemlerini arttıran polis ekipleri, toplanan kalabalığın yürümesine izin vermedi.
POLİSLERLE TARTIŞTI
Şanlıurfa yolu üzerinde bir araya gelen ve yürümek isteyen kalabalığa polis ekipleri izin vermeyince, Van'da kadın polisin kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, polis ekipleri ile kısa süreli tartışmaya girişti.
Polis ekiplerinin izin vermediği Aydeniz, "Bana dokunamazsınız" diyerek polislerin kapattığı yerden çıkıp, farklı bir yönden izinsiz alana doğru gitmeye kalkıştı.
POLİSLE BİRLİKTE YERE DÜŞTÜ
Bu durumu fark eden bir polis memuru, Saliha Aydeniz'i durdurmak isterken koştuğu
sırada yağmurdan dolayı kayganlaşan zeminde kayarak, Aydeniz ile birlikte yere
düştü.
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