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Sağlık Bakanı: Vatandaşımızı ilaçsız bırakmak istemiyoruz

Sağlık Bakanı Koca, ilaç fiyatlandırmasına ilişkin, "Vatandaşımızı asla ilaçsız bırakmak istemiyoruz. Bu anlamda fırsatçılık yapanlara hiçbir şekilde göz açtırmak istemiyoruz." dedi
 15 Şubat 2019 14:57
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Sağlık Bakanı: Vatandaşımızı ilaçsız bırakmak istemiyoruz

Bazı ziyaret ve açılış programları için kente gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Gürel'den çalışmaları hakkında bilgiler alan Koca, daha sonra kaymakamlar, belediye başkanları ve il müdürleriyle basına kapalı toplantı yaptı.

Bir gazetecinin ilaç zamları ve stokları yönündeki sorusuna Koca, şöyle yanıt verdi:

"Özellikle her yıl şubat ayının tebliğ gereği 15'inde açıklanması, 19'undan sonra yürürlüğe girmesi gereken bir fiyat güncelleme yapılması gerekiyor. Sektörle bir araya gelinerek bununla ilgili daha önce her yıl yüzde 70 olarak, (avro ortalama kuru) çarpılarak elde edilen bir değerdi. Biz sektörle konuşarak bundan sonraki yıllar sadece bu yıla özel değil, bu yüzde 70'i, yüzde 60 çarpan olarak kabul edip, bunun tebliği yayımlandı. Zannediyorum önümüzdeki salı günü itibarıyla da tebliğ gereği yeni düzenleme devreye giriyor olmuş olacak. Bu süreçte bunu fırsata çevirmek isteyen üretici, depocu ve eczacıların olduğunu biz sahada müşahede ettik. Bununla ilgili sahada 900 denetim elemanımız halen aktif devam ediyor. Bunun dışında 41 ilaca da fiyat düzenlemesi de yaptık. Biz vatandaşımızı asla ilaçsız bırakmak istemiyoruz. Bu anlamda fırsatçılık yapanlara hiçbir şekilde göz açtırmak istemiyoruz. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde de bu denetimin devam edeceğini ve bu anlamda sorun yaşanabileceğini düşünmüyorum. Buna rağmen sorun yaşama durumunda olan vatandaşımız olduğunda mutlaka bizimle irtibatta olmaları gerektiğini, bununla ilgili gereğin mutlaka yapılacağını söyleyebilirim."

Yunanistan'daki H1N1 virüsü

Yunanistan'da H1N1 virüsünün sebep olduğu grip salgınının Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceği yönündeki soru üzerine Koca, "Bizde bu anlamda normal mevsimsel grip salgını dışında özel bir salgın durumunun olmadığını ve halk arasında domuz gribi ve benzeri adlandırmalarla yapılan grip salgınının şu an olmadığını ve bununla ilgili de tedbirlerin alındığını söyleyebilirim." dedi.

Bakan Koca, daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçerek incelemelerde bulundu, hastaları ziyaret etti.

Anadolu Ajansı
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