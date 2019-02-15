İdare Mahkemesi'nden OHAL Komisyon Kararına İptal Kararı
|15 Şubat 2019 15:18
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693 sayılı KHK ile ihraç edilen bir memur, göreve dönüş talebiyle OHAL Komisyonuna başvurmuş ama komisyon, Bylock kullandığı gerekçesiyle, göreve dönüş talebini kabul etmemiştir.
İhraç olan personel bu kez, OHAL Komisyon kararının iptali istemiyle, Ankara İdare Mahkemesinde dava açmıştır. 3 kişilik İdare Mahkemesi heyeti yaptığı incelemede, Bylock çıkan telefon hatlarının kişinin oğulları tarafından kullanıldığının Savcılık soruşturmasıyla sabit olduğuna, kişiyle ilgili olarak terör örgütleriyle irtibatı koyacak başkaca bir delil de olmadığı gerekçesiyle, OHAL Komisyon Kararının iptaline karar vermiştir.
İŞTE İDARE MAHKEMESİ KARARI
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