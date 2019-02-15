Kadıköy'de inşaat alanında yangın
Kadıköy'deki bir inşaat alanında yangın çıktı. Çevrenin yoğun duman kaplanmasına neden olan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
|15 Şubat 2019 15:25
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İstanbul Kadıköy'de inşaat malzemeleri bulunan depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Dumlupınar Mahallesi Yavuz Sokak'ta inşaat halindeki 15 katındaki binanın zemin katında bulunan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İnşaat malzemeleri bulunan depodaki yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevreyi yoğun duman kaplarken, paniğe kapılan vatandaşlar koşarak yangının olduğu bölgeden kaçmaya başladı.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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