Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Muğla'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
|15 Şubat 2019 15:28
|Yazdır
Arkadaşları tarafından Çamdibi Mahallesi'ndeki evinde hareketsiz şekilde bulunan Şeref Dede (26) için 112 Acil Servis ekibinden yardım istendi.
Adrese gelen sağlık ekibi, Dede'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasının ardından Dede'nin cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
İlk belirlemelere göre Dede'nin vücudunda delici veya kesici ize rastlanmadığı öğrenildi, ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul Fatih'te 4 katlı bina çöktü
16 Şubat 2019 15:06
|Uşak'ta FETÖ operasyonunda 3 tutuklama
16 Şubat 2019 14:23
|Bakanlık yasaklamıştı... İnternette tanesini 1000 TL'ye satmışlar
16 Şubat 2019 14:05
|Göreme'de yıkım yapılacak yerin sahibi: İmar Barışı için 36 bin TL ödedim
16 Şubat 2019 13:51
|'Gençlerimiz internet bağımlılığıyla karşı karşıya'
16 Şubat 2019 13:45
|Bakan Kurum: Hakkari'ye yaklaşık 12 milyar liralık yatırım yapıldı
16 Şubat 2019 13:41
|Başkent'te aile katliamı, önce eşini sonra kendisini öldürdü
16 Şubat 2019 13:30
|İzmir'de toprak kayması sonucu 10 ev tahliye edildi
16 Şubat 2019 12:56
|Seyhan Baraj Gölü'nde bulunan cesedin kimliği belirlendi
16 Şubat 2019 12:54
|Uyuşturucu satıcılarıyla işbirliği yapan polis yakalandı
16 Şubat 2019 12:06