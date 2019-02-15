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Bingöl'de yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
Bingöl'de yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 13 kişi yaralandı
|15 Şubat 2019 15:47
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Alınan bilgiye göre, Has Bingöl Turizm'e ait Eşref Özer yönetimindeki 35 HCR 04 plakalı yolcu otobüsü, Bingöl-Elazığ kara yolunun 6. kilometresindeki Topalan köyü mevkisinde karşı yönden gelen Nurullah Kandemir'in kullandığı 06 FM 2825 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan 22 yaşındaki Betül Kandemir yaşamını yitirdi.
Yaralanan 13 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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