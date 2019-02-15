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'Terör örgütüne katılım bir sayısında kaldı'

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, "Geçen bir ay içerisinde terör örgütüne katılım bir sayısında kaldı." dedi
 15 Şubat 2019 16:08
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'Terör örgütüne katılım bir sayısında kaldı'

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Geçen bir ay içerisinde terör örgütüne katılım bir sayısında kaldı. Yıl içerisinde teröre katılım da 300 civarında. Buna karşılık Türkiye'de ikna süreçleri, takipler ve özellikle ailelerin yardım talepleri çerçevesinde 380 terörist ikna edilerek kolluk kuvvetlerimize ve adli makamlarımıza teslim oldu." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla hayata geçirilen İçişleri Bakanlığı İzleme Değerlendirme Projesi (İZDES) kapsamında Gümüşhane'ye gelen Erdil, Vali Kamuran Taşbilek'i ziyaret etti.

Erdil, bakanlığa bağlı birimlerle Gümüşhane Valiliği'nde gerçekleştirlen toplantının ardından "Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında İZDES projesi hakkında bilgi vererek, bakanlık çalışmalarını yerinde görmek için kente geldiğini belirtti.

Geçtiğimiz 4-5 aylık sürede bakan yardımcılarıyla 27 ayrı ili ziyaret ettikleri bilgisini paylaşan Erdil, ziyarette kentteki sivil toplum kuruluşları ile de bir araya gelerek hizmet alan birimlerle bakanlık hizmetlerini karşılıklı değerlendirme imkanı bulacaklarını kaydetti.

Türkiye'de terörle mücadele konusunda geçen yıl çok önemli çalışmalar yapıldığını anlatan Erdil, bu çalışmalarla PKK, DHKP-C ve FETÖ'nün Türkiye'de eylem yapma kapasitesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini vurguladı.

"Geçen bir ayda istihbarat ve denetimler sonucu 12 eylem önlendi"

Erdil, geçen yıl bin 746 teröristin etkisiz hale getirildiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Jandarma, Emniyet ve kolluk kuvvetlerimizin terörle mücadele eden birimleri doğu ve güneydoğu ile ilgili yerlerdeki operasyonlarla bin 746 teröristi etkisiz hale getirdi ve 361 terör eylemi önlendi. Sadece geçen bir ayda istihbarat ve denetimler sonucu 12 eylem önlendi. Terör örgütüne katılım geçen bir yıl içerisinde çok yüksek oranda azaltıldı. Geçen bir ay içerisinde terör örgütüne katılım bir sayısında kaldı. Yıl içerisinde teröre katılım da 300 civarında. Buna karşılık Türkiye'de ikna süreçleri, takipler ve özellikle ailelerin yardım talepleri çerçevesinde 380 terörist ikna edilerek kolluk kuvvetlerimize ve adli makamlarımıza teslim oldu. Artık Türkiye'de özelikle PKK terörünün oluşturduğu tehdit ve risk büyük ölçüde etkisiz hale getirildi."

"Son 3 ay içerisinde ölümlü kazalarda yüzde 27 azalma oldu"

Erdil, Türkiye'nin önemli sorunlarından bir tanesinin de trafik kazaları ve kazalar sonucu oluşan zarar ziyan olduğuna değinerek, kazaların azaltılması için önemli iyileştirme ve tedbirler geliştirmeye çalıştıklarını anlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda son 3 aylık sürede trafik kazalarında yüzde 34 civarında iyileşme ve azalma olduğu bilgisini veren Erdil, "Son 3 ay içerisinde ölümlü kazalarda yüzde 27 azalma oldu. Ancak buna rağmen 2018 yılı içerisinde trafikten kaybettiğimiz vatandaş sayımız 7 bin 400 küsur. 2017'deki rakam 9 bin civarındaydı. Bunu ifade etmek bile bize ürkütücü geliyor. Terörde kaybettiğimiz insandan çok daha fazla trafikte insan kaybediyoruz. 2018'de 303 bin kişi trafik kazlarında yaralandı. 46.5 milyar lira maddi kaybımız var. Trafik Türkiye'nin önemli bir sorunu. O istikamette de biz önlemler alıp, tedbirleri artırıp çalışmaları büyük bir titizlikle sürdüreceğiz." diye konuştu.

Veysel Kara
Anadolu Ajansı
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