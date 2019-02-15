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Çavuşoğlu: Sınırımızın ötesindeki teröristleri temizleyeceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Sınırımızın ötesindeki YPG, PKK teröristlerini temizleyeceğiz. Öyle de böyle de temizleyeceğiz. Bunun kaçarı, alternatifi yoktur." dedi
 15 Şubat 2019 16:10
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Çavuşoğlu: Sınırımızın ötesindeki teröristleri temizleyeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda nasıl teröristleri temizlediysek DEAŞ, PKK, YPG, El Nusra fark etmez terörist teröristtir. Bundan sonra da sınırımızın ötesindeki YPG, PKK teröristlerini temizleyeceğiz. Öyle de böyle de temizleyeceğiz. Bunun kaçarı, alternatifi yoktur." dedi.
Anadolu Ajansı
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