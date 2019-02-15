Çavuşoğlu: Sınırımızın ötesindeki teröristleri temizleyeceğiz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Sınırımızın ötesindeki YPG, PKK teröristlerini temizleyeceğiz. Öyle de böyle de temizleyeceğiz. Bunun kaçarı, alternatifi yoktur." dedi
|15 Şubat 2019 16:10
|Yazdır
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda nasıl teröristleri temizlediysek DEAŞ, PKK, YPG, El Nusra fark etmez terörist teröristtir. Bundan sonra da sınırımızın ötesindeki YPG, PKK teröristlerini temizleyeceğiz. Öyle de böyle de temizleyeceğiz. Bunun kaçarı, alternatifi yoktur." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Savcı, Gülmez'in yalanlarını ortaya çıkardı
16 Şubat 2019 15:19
|Terhisine 2 gün kala FETÖ'den tutuklandı
16 Şubat 2019 15:09
|Karayollarında 696 KHK ile 10 bin taşeron işçi kapsam dışı
16 Şubat 2019 12:49
|TÜRKSAT'ı işgal eden darbecilere rekor ceza onandı
16 Şubat 2019 11:46
|Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu
16 Şubat 2019 11:00
|Van merkezli terör operasyonu: 17 şüpheliden 10'u tutuklandı
16 Şubat 2019 09:15
|FETÖ'cü SAT'çılara Mayıs ve haziranda gelen SMS'ler hazırlık içinmiş
16 Şubat 2019 01:20
|Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 7 tutuklama
16 Şubat 2019 01:18
|Van'da terör operasyonu: 57 gözaltı
16 Şubat 2019 00:45
|HDP'li Karaaslan, 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı
15 Şubat 2019 23:15