Antalya'ya giderseniz şehir merkezine mutlaka uğrayın

Antalya, tatil bölgeleriyle tanınsa da şehir merkezine uğramadan geçilmemesi gereken bir çok yeri var. Antalya, doğu-batı olarak ikiye ayrılmış bir şehir. Her köşesi ayrı güzel. Yıl içinde milyonlarca kişi Antalya'yı ziyaret ediyor. Peki bu ziyaretlerde hep es geçilen şehir merkezinde neler var, neler yok görelim?

KALEİÇİ

Antalya şehir merkezi Kaleiçi çevresine kurulmaya başlanmış. Üç Kapılar olarak bilinen tarihi Hadrianus Kapısı başta olmak üzere birçok girişi olan bölge adeta bir labirent. Girişi ve çıkışı bulmak zor olabiliyor. Her köşesi ayrı güzelliklerle dolu olması bir yana, taş sokaklar ve restore edilmiş evler misafirlerini özel bir zamana götürüyor.

Kaleiçi, dar sokaklar ve çiçekler dolu bir çarşı adeta. Eğlence noktaları, canlı müzik kafeleri ve bir ucundan limana bakan balkonlarıyla harika bir nokta. Sokaklar sizi şehir merkezinden alıp başka bir zamana taşıyor. Özellikle akşam vakit geçirmek için harika bir tercih.

VARYANT

Şehir merkezinde yaşayanların akşam kaçış noktalarından biri de şüphesiz burası. Varyant adını bulunduğu sokaktan alıyor. Yukarıdan bakınca Konyaaltı sahilini boydan boya görmenizi sağlıyor. Ülkemizin en güzel şehir merkezi manzaralarından biri de şüphesiz burası. Beydağları ve Sivri Dağ'ın ihtişamı altında upuzun bir sahil manzarası üstüne daha ne olabilir ki? Varyant çevresinde oturmak isterseniz çay bahçeleri, restoran ve kafeler de mevcut.

ATATÜRK PARKI

Antalya'da yeşilliğin ve huzurun noktalarından birisi de Atatürk Parkı. Antalya' da yaşadığı halde buraya hiç gelmemiş olanlar bile var. Şehrin merkezinde yapay göletler ve canlı yaşamı sizleri bekliyor. Etrafında türlü türlü çiçekler mevcut. Ayrıca parkın doğu girişinde ise bir kedi parkı var. Her yerde özgürce gezen kediler görebilirsiniz.

Yapay havuzlarda yüzen rengarenk balıklar bulunuyor. İkinci havuzda ise ördek ve kazlar bulunuyor. Güzel bir hafta sonu yürüyüşü için sakin bir yer arayanlar hemen Atatürk Parkına planlarını yapsın. Atatürk Parkı, Konyaaltı Caddesinde bulunuyor. Park içerisinde birçok kafe de mevcut.

KONYAALTI SAHİLİ

Konyaaltı sahili yenilenen yüzüyle farklı bir dünya. Avrupa'nın en ünlü sahilleri, Miami sahilleri bir yana, Konyaaltı sahili bir yana. Yenilenmiş yüzüyle unutulmaz bir alan yaratılmış.

Antalya'da yaz mevsiminde gündüz gezmek imkansız olduğu için akşamüstüne doğru Konyaaltına akmaya başlar Antalyalılar. Belirli aralıklarla düzenlenmiş duş, wc, oturma alanları ve kafeler ise her ihtiyacınıza cevap veriyor.

Konyaaltı sahilinde yüzmek için en güzel saatler ise sabahın ilk saatleri. Suyun en temiz ve durgun halini seviyorsanız, sabah 9 a kadar girmiş olmanızı öneririm.

DÜDEN KIYI ŞELALESİ

Antalya şehir merkezine biraz uzak olan Düden Şelalesi, Lara bölgesinde yer alıyor. Aslında Düden şelalesi biraz daha içeride kalıyor. Şelalenin en güzel kısımlarından biri de "kıyı şelalesi" olarak adlandırılan yer. Kıyı şelalesi, çevresindeki yürüyüş ve mesire alanıyla şehrin hafta sonu ve gece kaçış noktası adeta. Işıklandırmalarıyla birlikte de geceleri ayrı bir güzel. Çayınızı, kahvenizi, kiliminizi alıp alıp gidiniz.

Antalya'nın Diğer Gezi Noktaları

Antalya Oyuncak Müzesi

Antalya Akvaryum

Cam Piramit ve Mesire Alanı

Sarısu Mesire Alanı

Kırkmerdiven

Karatay Medresesi

Antalya Müzesi

Pazar Hamamı

Hadrian Kale Kapısı