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Civadan zehirlenen 28 öğrenci tedavi altında

ADYÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Doğan, "Yaptığımız tetkiklerde 28 öğrencinin tedavi edilmesine karar verildi. Çocukların tedavisinde kullanılacak ilaçlar, ambulans uçakla hastanemize getirildi." dedi
 15 Şubat 2019 19:00
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Civadan zehirlenen 28 öğrenci tedavi altında

Adıyaman'da 13 Şubatta cıva zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 35 çocuktan 28'inin tedavilerinin Sağlık Bakanlığından gönderilen ilaçlarla devam ettiği, çocukların 5 gün daha hastanede gözetim altında tutulacakları bildirildi.

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, 13 Şubat'ta Türkiye Petrolleri Ortaokulunda okuyan bir öğrencinin çöpte bulduğu cıvayı sınıfa getirdiğini, 35 öğrencinin de cıvayla temas ettiğini anımsattı.

Öğrencilerden birinin durumu anlattığı ailesi tarafından tedbir amaçlı hastanelerine getirilmesiyle ortaya çıkan olayda, hastane yönetimi olarak sınıftaki tüm öğrencileri çağırdıklarını hatırlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Çocuklar müşahede altına alınmıştı. Yaptığımız tetkiklerde 28 öğrencinin tedavi edilmesine karar verildi. Sağlık Bakanlığıyla iletişime geçtik. Çocukların tedavisinde kullanılacak ilaçlar, ambulans uçakla hastanemize getirildi. Öğrenciler 5 gün hastanede tedavi görecek. Hepsinin genel durumu iyi. 5 günlük tedavi sürecin sonunda öğrencilere tekrardan test yapacağız."

Doğan, çocukları yakından takip ettiklerini, genel sağlık durumlarında herhangi bir sıkıntı olmadığını dile getirerek, 7 öğrencinin yapılan testlerin ardından taburcu edildiklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Petrolleri Ortaokulunda iki gün önce bir öğrenci çöpte bulduğu cıvayı sınıfa getirmiş, bu maddeyle temas eden 35 öğrenci cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastanede müşahede altına alınmıştı.

Anadolu Ajansı
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