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Şanlıurfa'da damat dehşeti: 2 ölü
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde cinnet getiren damat kayınbabası ile amcasının oğlunu silahla vurarak öldürdü, iki kayınbiraderini ise ağır yaraladı
|15 Şubat 2019 16:36
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Orta Karabaş Mahallesi'nde iddiaya göre bir kişi, tartıştığı kayınbabası Ömer Arslan, kayınbiraderleri Hacı Arslan, Kadir Arslan ve amcasının oğlu Mehmet Arslan'a kurşun yağdırdı.
Silahla vurulan Ömer Arslan olay yerinde hayatını kaybederken Hacı Arslan, Kadir Arslan ve Mehmet Arslan ise ağır yaralandı.
Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Arslan hayatını kaybetti. Hacı Arslan ve Kadir Arslan'ın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Yaşanan kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi.
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