MEB, 'çocuk yogası' etkinliğini iptal etti
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrencilerin gönüllü katılım esası dikkate alınarak onay verilen "Ece Vahapoğlu ile Çocuk Yogası" etkinliğinin izni iptal edildi.
|15 Şubat 2019 17:02
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Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
(YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü tarafından 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı ikinci
dönemini kapsayan ve öğrencilerin gönüllü katılım esası dikkate alınarak onay
verilen "Ece Vahapoğlu ile Çocuk Yogası" etkinliğinin izni iptal edildi.
Ece Vahapoğlu, YEĞİTEK'ten okullarda "çocuk yogası" etkinliği yapmak üzere izin istemiş ve öğrencilerin gönüllü katılımı esası şartıyla 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemini kapsayan bir onay almıştı.
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