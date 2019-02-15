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ABD Ay'a kalıcı olmaya gidiyor

NASA Başkanı Bridenstine, ABD'nin en kısa zamanda yeni bir Ay misyonu başlatacağını ve bundan sonra Ay'da kalıcı olacaklarını açıkladı
 15 Şubat 2019 19:20
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ABD Ay'a kalıcı olmaya gidiyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Jim Bridenstine, en kısa zamanda yeni bir Ay misyonuna başlayacaklarını ve orada kalıcı olacaklarını duyurdu.

"Mümkün olan en kısa zamanda Ay'a dönmemiz çok önemli" diyen Bridenstine, bu kez ABD'nin orada kalıcı bir üs kuracağını açıkladı. Daha önce yapılan Ay misyonlarını hatırlatarak, "Bayrak dikip ve ayak izi bırakıp, 50 yıl dönmemek üzere Ay'dan ayrılmayacağız" diyen Bridenstine, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), dünyadaki diğer tüm ülkelerin aksine Ay misyonuna, insanların düzenli olarak gidip gelmesini sağlayacak şekilde sürdürülebilir bir anlayışla hazırlandığını bildirdi.

TRUMP'TAN TAM DESTEK

1972 yılında Apollo 17 misyonuyla Ay'a inen Astronot Eugene Cernan'dan bu yana Dünya'nın uydusuna insan ayağı değmedi. Bridenstine'a göre yeni Ay misyonuyla en geç 2028 yılında yeniden bir astronot Ay'a ayak basacak. Bunun için en geç 2024'e kadar Ay'a insansız bir araç gönderilmesi planlanıyor. NASA'nın bu planlarını ABD Başkanı Donald Trump da destekliyor. Trump geçen aralık ayında imzaladığı bir talimatla sadece Ay'a Amerikan astronotlarını götürecek bir projenin değil, aynı zamanda Mars gezegenine de insanlı yolculuğun direktifini vermişti.

Sözkonusu Mars yolculuğunun da 2030'lu yıllarda gerçekleşmesi planlanıyor.

BÜYÜK RAKİP ÇİN

ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki en önemli rakiplerinden biri ise Çin Halk Cumhuriyeti. Çin devleti, ordu içinde yürütülen uzay programı için her yıl milyarlarca dolar harcıyor. Pekin'in öncelikli hedeflerinden biri, NASA'nın ve özel bir Amerikan uzay araştırmaları şirketi olan SpaceX'in ürettiği benzerlerinden daha fazla yük taşıma kapasitesine sahip, yeniden değerlendirilebilir taşıyıcılar geliştirmek. Çin'in ayrıca ABD gibi Ay'da bir üs kurma, 2022'ye kadar insanlı uzay istasyonunu yörüngeye fırlatma ve bir Mars aracı geliştirme projeleri var.

DW Türkçe
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