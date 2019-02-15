Bakan Albayrak: Ekonomide dengeli hareket edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Adım Adım Ekonomi İzmir" toplantısında konuştu.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satrıbaşları şöyle;

"Türkiye son 6 ayda zor bir dönemden geçti. Son 5 yılda Türkiye'de saldırıların hedefi ekonomi oldu. Ağustosta yaşanan dalgalanmada güçlü duruş sergiledik.

Bu dönemi yeniden dengelenme için fırsat olarak gördük. Kurda yaklaşık yüzde 30'a yakın iyileşme yaşadık. Ocakta cari açık 20 milyar doların altına inebilir. Faizlerde düşüş devam edecek.

10 yıllık tahvil faizi bir ayda 10 puan düşüş sergiledi. Özel bankalarımız kredi vermek için likidite sürecini başlattı. Finansal tabloyu güçlendirirken vatandaşımızı da ihmal etmiyoruz. Kırılganlıklara izin vermeyen bir ekonomi politikasıyla devam edeceğiz.

Brexit bir fırsat, AB'nin içinden geçtiği süreç, ABD ve Çin arasındaki durum da bir fırsat. Ekonomide hep dengeli bir strateji izlenecek. Piyasa kurallarını ihmal etmeden yürümeyi sürdüreceğiz. Ocak ayı kredilerin hareketlendiği bir ay oldu. Ekonomide rahatlama nisandan sonra hız kazanacak. Hem gaz var hem fren var ama kimse bizden hem gazı köklemeyi yahut freni köklemeyi beklemesin. Artık dengeli, kökleyerek durmak da yok, son sürat hız limitini aşmak da yok. Hep dengeli, reel olarak artık üretime, dengeye dayalı, kaliteli, üzerine koyarak, kırılganlıklara izin vermeyen ekonomi stratejisiyle yol alacağız.

Yaş sebze kısmında tarihi bri sıçramanın yaşandığı Antalya'da 2 bin dönümlük sera fırtınadan etkilenmiş 5 lira patlıcan 15 lira, 3 lira domates 8-10 lira. Fırsatçılık yapan zihniyetle birileri vatandaşımızı mağdur ediyor. Tanzim satışları uygulamaya geçirdik. İzmir ve diğer şehirlerden de tanzim satış talebi geldi. İzmir'de de tanzim satışları başlatmak için çalışmalara başladık.

Hal Yasası bitmek üzere. Bu yılın ilk 6 ayında çıkaracağımız bu yasayla destekleyerek bu süreci çok net noktaya taşıyacağız. Güçlü ve kararlı adımlar atmaya başladık."