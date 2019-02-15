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Dolar ne kadar?

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
 15 Şubat 2019 17:40
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Dolar ne kadar?

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 5,2980 5,2990 5,2710 5,2720
Avro 6,0020 6,0030 5,9370 5,9380
Sterlin 6,7740 6,8080 6,7220 6,7550
İsviçre Frangı 5,2490 5,2750 5,2110 5,2370
ANKARA
ABD Doları 5,2800 5,3400 5,2450 5,2950
Avro 5,9450 6,0150 5,8950 5,9550
Sterlin 6,7200 6,8840 6,6710 6,8110
Anadolu Ajansı
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