Öz anne işkencesini doktorun dikkati ortaya çıkardı

İstanbul'da 1.5 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen anne tutuklandı.

Avcılar'da yaşayan Elif K. ile Eray K. 12 yıl önce evlendi. 2 çocukları olan çiftin 1.5 yıl önce de Eylül Miray adını verdikleri üçüncü çocukları dünyaya geldi.

Henüz 1 aylıkken hastalanmaya başlayan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kanama ve morarmalar olan Miray bebeğe teşhis konulamadı.

Geçen ağustos ayında 9 aylıkken durumu kötüleşen Miray ambulansla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatri Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kafatasında çatlak, morluk ve kanamaları olan bebeğin durumundan şüphelenen bir doktor, anne Elif K. ile konuştu. Annenin anlatımlarından şüphelenen doktor, durumu polise bildirdi.

İKİ KEZ GÖZALTINA ALINDI

Fatih Emniyet Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. Savcılık tarafından hakkında "eziyet ve işkence" suçundan soruşturma başlatılan anne, gözaltına alınarak, Avcılar Polis Merkezi'ne teslim edildi. Buradaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen anne, serbest bırakıldı. Miray bebeğin rahatsızlıkları ise devam etti. Miray bebek, 20 Ağustos günü ise aynı şikayetler ile Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne götürüldü. Anne bir kez daha gözaltına alındı ancak ikinci kez serbest bırakıldı.

ODAYA GİRMESİ YASAKLANDI, MİRAY İYİLEŞTİ

Benzer şikayetlerle son olarak yine Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırılan bebek tedavi altına alınırken, bir doktor, annenin odaya girmesini yasakladı. Bebeğin iyileşmeye başladığı görülünce tüm şüpheler yeniden anneye çevrildi. Yakalanacağını anlayan anne de 9 Şubat günü Avcılar Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

YAVAŞ YAVAŞ ÖLMESİNİ İSTEMİŞ

Daha önceki ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini ancak vicdan azabına dayanamadığını belirten anne, bebeğine işkenceyi kendisinin yaptığını ancak pişman olduğunu söyledi. Savcılık ifadesinde de yaptığı işkenceleri detayıyla anlatan cani anne, doğduğu günden bu yana bebeğin vücuduna, şırınga ile çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte ettiğini, kafatası ile vücudunun çeşitli yerlerini jiletle kestiğini söyledi. Kızına ısınamadığı gerekçesiyle bu işkenceleri yaptığını söyleyen Elif K, "Bu süreç kızım bir aylıktan itibaren başladı. Yavaş yavaş öldürmeyi planlamıştım. Hakkımda soruşturma açılmıştı ama ben inkar etmiştim. Eziyeti ailemdekiler uyuduğu sırada ya da görmedikleri anda yapıyordum" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Anne Elif K., şu an 1,5 yaşında olan bebeği Ezgi Miray'a sistematik olarak işkence ve eziyet yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Babası Eray K. ile yaşayan Miray bebek sağlığına kavuşmaya başladı.